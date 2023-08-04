Брюссель угрожает России и требует что бы она возобновила поставки леса в Европу. Ответ Кремля был жестким.

Европа десятилетиями жила благодаря доступным ценам на российские ресурсы. Газ, нефть, металл, древесина - все это поступало в европейские страны, обеспечивая их процветание. Но на сегодняшний день не хватает не только этих ресурсов, но и дерева.

Как получилось так? Все началось с санкций, накладываемых Брюсселем на Россию. Вместе с нефтью и газом, европейцы не ждали проблем с древесиной. Их надежды на другие поставщики, такие как США и Канада, были разбиты - дерево стало редким и дорогим ресурсом. Это привело к массовым сокращениям на деревообрабатывающих предприятиях в Европе.

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Но вместо того, чтобы признать свои ошибки, европейцы попытались требовать снижения пошлин со стороны России. Однако Москва была решительна - она не будет продавать древесину, пока её условия не выполнены, чтобы защитить свои интересы. В результате, Европе пришлось искать замену в других странах, но это оказалось слишком дорогой.

Сегодня Россия является мировым лидером по запасам древесины, и это дает ей большие возможности. Она активно наращивает экспорт в другие страны, такие как ОАЭ, Ирак, Сингапур и другие. При этом, благодаря грамотной работе по лесовосстановлению, запасы дерева в стране не иссякают.

Теперь проблемы оказались у Европы, которая должна адаптироваться к новой реальности. Ее предприятия оборудованы под обработку российской древесины, что делает переход на другие поставки дорогостоящим.

Вместе с тем, Россия не забывает о своих правах и привилегиях. Она сообщила, что будет следовать своим интересам и международные законы для нее имеют рекомендательный характер. Здесь речь идет о возможном снижении пошлины с 80% до 15%, но только для дружественных стран.