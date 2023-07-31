Поэтому нужно вдвое увеличить армию - с 160 до 300 тысяч человек

Лидер польской партии «Право и справедливость», Ярослав Качиньский, вызвал яростную реакцию не только в Польше, но и в руководстве НАТО своим неожиданным заявлением. Он заявил, что Польше следует не полагаться на помощь альянса в случае вооруженной агрессии со стороны России и Белоруссии. Вместо этого он призвал своих соотечественников быть готовыми поботиться о своей безопасности самостоятельно.Это заявление вызвало всеобщую тревогу, поскольку текущая стратегия обороны Восточного фланга НАТО предполагает отступление военных за реку Висла в случае нападения. Однако это означает, что значительная часть Польши останется без западной военной поддержки. Польское руководство предпринимает все меры для укрепления своих сил и обеспечения безопасности страны.Политики планируют увеличить численность армии с 160 тысяч до 300 тысяч человек и потратить 400 млн евро на укрепление границы. Военные также планируют развернуть две бригады и большое количество военной техники рядом с белорусской границей, чтобы быть готовыми к возможной агрессии.



Очевидно, что такое решение принято не просто так. Если Россия и Белоруссия атакуют Сувалкский коридор через Калининградскую область, мосты и путепроводы через Вислу могут быть разрушены, что создаст существенные проблемы снабжения на востоке Польши. Более того, российские крылатые ракеты Искандер-М и Искандер-К, которые на данный момент являются почти неперехватываемыми существующими системами ПВО НАТО, создают серьезную угрозу для безопасности региона.