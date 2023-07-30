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Россия и Саудовская Аравия сорвали планы G20 по уменьшению использования ископаемого топлива
Кому надо - пусть тот и уменьшает

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Министры энергетики из стран Большой Двадцатки недавно провели встречу на климатическом саммите в индийском Гоа в надежде достичь соглашения по вопросам изменения климата. Однако, несмотря на все их усилия, достичь какого-либо соглашения не удалось.

Одной из основных затруднений на пути к сделке стали Россия и Саудовская Аравия, которые категорически отказались принять на себя обязательства по сокращению добычи и использования ископаемых видов топлива. Эти страны упорно продолжают эксплуатацию своих нефти и газа, несмотря на все попытки достичь снижения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Кроме того, Китай отказался подписать соглашение о сотрудничестве в области критически важных ресурсов и даже запретил экспорт некоторых редкоземельных металлов, которые являются неотъемлемой частью производства многих товаров в США и ЕС. Западные страны многократно пытались договориться с Китаем на более гибкий подход, но безрезультатно.

Выступая на саммите, министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше публично обвинила российские власти в срыве климатических соглашений. Она подчеркнула, что действия России угрожают продовольственной безопасности и подрывают все усилия международного сообщества по борьбе с изменением климата.

Ситуация оказалась настолько безнадежной, что климатический саммит G20 закончился без каких-либо конкретных результатов. Французский министр подчеркнула, что мы больше нельзя ждать и должны незамедлительно принять меры по борьбе с глобальным потеплением, вызванным излишним использованием ископаемых топлив.

Таким образом, эта встреча стала еще одним напоминанием о том, что когда речь заходит о климатических вопросах, даже ключевые лидеры в энергетической сфере не всегда могут прийти к общему знаменателю.

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#россия #китай #нефть и газ #нефть #газ #саудовская аравия #нефть газ #гоа #министры
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KillerOK
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Евгений Сом
10:28
Ну если нубяра тупой то поэтому и взял )))))))))) Ты посмотри на TDP нубяра тупой, если их сравнять то 7800X3D который и так рвет 13900K в играх порвет вообще по полной. Сравнивать с 13900KS который ...
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Китя.
10:23
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10:22
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10:16
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