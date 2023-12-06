Первоначальный запуск кросс-платформенного обмена сообщениями в 2020 году был направлен на оптимизацию возможностей обмена сообщениями на платформах Meta. Однако решение прекратить использование этой функции через три года предполагает изменение стратегии.

Недавно Meta обновила страницы поддержки, чтобы объявить о прекращении обмена кросс-платформенными сообщениями между Instagram и Facebook. Это изменение вступит в силу с середины декабря. В результате пользователи больше не будут инициировать новые кросс-платформенные чаты, а существующие беседы перейдут в режим только для чтения. Решение было подтверждено представителем Meta, указавшим, что, хотя общение в Facebook, Instagram или Messenger останется возможным, кроссплатформенная функция будет удалена.

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Первоначальный запуск кросс-платформенного обмена сообщениями в 2020 году был направлен на оптимизацию возможностей обмена сообщениями на платформах Meta. Однако решение прекратить использование этой функции через три года предполагает изменение стратегии. Ранее возникали предположения относительно потенциального влияния на любые будущие действия регулирующих органов, направленные на разделение Facebook, Instagram и WhatsApp. Примечательно, что этот шаг совпадает с судебным иском Meta против отнесения Мессенджера Европейской комиссией к категории "услуг основной платформы" в соответствии с Законом о цифровых рынках. Meta утверждает, что Messenger должен быть освобожден от ответственности из-за его интеграции с Facebook, а не из-за того, что он является автономной платформой.

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В то время как Meta оспаривает решение регулирующих органов в отношении Messenger, есть признаки того, что компания уже работает над тем, чтобы сделать WhatsApp совместимым, как того требует DMA. Степень, в которой интеграция Messenger и Instagram DMS повлияла на его классификацию в соответствии с DMA, остается неясной, особенно учитывая, что эта функция не была введена в Европе.