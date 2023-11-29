Сокращение поставок из России привело к повышению эффективности и переходу на тепловые насосы

Украинский кризис сигнализировал о сдвиге в потреблении газа в Европе, которое, как ожидается, продолжит снижаться в этом году из-за более широкого внедрения систем повышения эффективности и тепловых насосов в домах и на предприятиях, согласно Международному энергетическому агентству (МЭА).

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Согласно отчету МЭА, развитые экономики континента сократили потребление газа на 15% в 2022 году после прекращения поставок Россией. За первые три квартала этого года спрос на газ в Европе со стороны домашних хозяйств и предприятий снизился еще на 9%, что указывает на вероятное продолжающееся сокращение спроса на газ в обозримые годы. Примерно 40% этой экономии было связано с более мягкой погодой, причем большая часть была обусловлена возросшим спросом на электрические тепловые насосы и повышением эффективности.

Предвидя аналогичную картину в Соединенных Штатах, МЭА отметило включение администрацией Байдена мер по повышению энергоэффективности в свой пакет "зеленых" стимулов стоимостью 369 миллиардов долларов. Несмотря на обильные внутренние резервы, ожидается, что дома и предприятия в США будут ежегодно сокращать потребление газа примерно на 1% с 2022 по 2026 год благодаря повышению эффективности и внедрению тепловых насосов для сокращения выбросов углекислого газа, связанных с газовым отоплением.

В преддверии климатического саммита Cop28 в Объединенных Арабских Эмиратах МЭА подчеркнуло настоятельную необходимость повышения энергоэффективности для достижения глобальных климатических целей. Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА, подчеркнул необходимость более активных действий по повышению эффективности со стороны лидеров, собравшихся на саммит, заявив, что удвоение прогресса в области энергоэффективности в этом десятилетии имеет решающее значение для достижения цели по изменению климата на 1,5°C при одновременном обеспечении энергетической безопасности.

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Что касается Великобритании, то МЭА сообщило о повышении энергоэффективности на 7% в прошлом году, уступив соседним странам, таким как Нидерланды, Ирландия и Франция, все из которых сообщили об улучшении по меньшей мере на 12%. Защитники прав потребителей выражают обеспокоенность по поводу отсутствия у правительства Великобритании приоритетности политики повышения энергоэффективности, что потенциально может привести к тому, что многие домохозяйства столкнутся с нехваткой отопления этой зимой.