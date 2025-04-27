До февраля поставки вина из ЕС в Россию снижались несколько месяцев подряд.

В феврале 2025 года Евросоюз экспортировал в Россию 7,5 тыс. тонн вина – на 14% больше, чем в январе. Это стало максимальным объемом с ноября 2024 года. В денежном выражении импорт вина из ЕС составил 28 млн евро.

Больше всего вырос экспорт из Польши — в 1,8 раза, до 1,2 тыс тонн. Италия увеличила поставки на 25 процентов — до 2,8 тыс тонн. Такой же рост показала Португалия — до 878 тонн. Латвия также увеличила экспорт на 0,2 процента — до 1,4 тыс тонн. Снижение поставок зафиксировано только у Германии. В феврале было отправлено 230 тонн, тогда как в январе — 543 тонны. Это примерно в 2,3 раза меньше.

До февраля поставки вина из ЕС в Россию снижались несколько месяцев подряд. Параллельно в РФ растёт объём производства вина. За январь-февраль 2025 года произвели 6,8 миллиона декалитров. Это на 5 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

Часть вина ввозится по параллельному импорту, что влияет на ценообразование. При восстановлении прямых поставок цены могут стабилизироваться.