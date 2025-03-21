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Финансовый портфель
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал увеличение военной помощи Украине до 7 миллиардов евро
Это станет возможным благодаря пересмотру положений Основного закона ФРГ, что позволит смягчить существующие ограничения на долговые обязательства государства. Эти коррективы дадут возможность тратить средства, превышающие текущие бюджетные поступления.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении увеличить объем военной помощи Украине до 7 миллиардов евро. Это станет возможным благодаря пересмотру положений Основного закона ФРГ, что позволит смягчить существующие ограничения на долговые обязательства государства. Эти коррективы дадут возможность тратить средства, превышающие текущие бюджетные поступления.

Шольц сделал это заявление в ходе своего визита на саммит Европейского Союза в Брюсселе, о чем сообщило агентство ТАСС.

На данный момент предусмотрено выделение 4 млрд евро для поддержки Украины, однако дополнительно 3 млрд станут доступными лишь после утверждения соответствующих законодательных изменений. Германия сохраняет статус крупнейшего в Европе поставщика военной помощи Киеву, продолжая наращивать объемы поддержки.

Вопрос внесения данных изменений предстоит рассмотреть и вынести на голосование Бундесрату — представительному органу федеральных земель. Ожидается, что решение будет принято в пятницу, что обеспечит финансирование как расширенных потребностей страны в сфере обороны, так и дальнейшего развития ключевой инфраструктуры.

#украина #германия #евросоюз #шольц #военная помощь #бюджет
Источник: ridus.ru
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