Согласно представленным сведениям, Пекин подписал с Киевом контракты, касающиеся поставок сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов.

Китайская сторона заключила два важных торговых соглашения с Украиной, о чем сообщило издание Sohu. Согласно представленным сведениям, Пекин подписал с Киевом контракты, касающиеся поставок сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов.

Отмечается, что этот шаг со стороны КНР не имеет антироссийского подтекста, а обусловлен исключительно экономической прагматикой Пекина. Сообщается, что данный курс продиктован стремлением Китая расширить продовольственные логистические каналы на фоне напряженности в торговых отношениях с США.

Ранее стало известно, что в 2024 году украинские предприятия, игнорируя формальный запрет, осуществили поставки стальной металлопродукции в РФ на сумму 21 млн. долларов. В Россию поступило почти 27 тысяч тонн металлических изделий, в то время как в 2023 году аналогичные поставки отсутствовали.