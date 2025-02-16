Для регистрации мигрантов предусмотрены два способа: учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства.

Российским собственникам жилья грозит штраф до 4000 руб. за отказ в регистрации мигрантов, проживающих на их территории. Согласно информации, опубликованной ТАСС со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

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Для регистрации мигрантов предусмотрены два способа: учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства. Собственник жилого помещения может подать обращение в территориальный отдел МВД, МФЦ или паспортно-визовую службу МВД. Самым быстрым вариантом остается использование портала госуслуг.

Собственники жилья также вправе в любое время уведомить органы внутренних дел (ОВД) о расторжении договора аренды и снять иностранного гражданина с учета.

С 5 марта в Российской Федерации вступает в силу новый режим, направленный на ужесточение контроля за иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися в стране незаконно. В рамках этих изменений предусматриваются ограничения в правах и свободах для нарушителей, а также введение дополнительных мер государственного надзора.