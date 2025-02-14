Автоконцерн Hyundai рассматривает возможность обратного выкупа завода в Сестрорецке и возобновления своей деятельности в России.

После телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом появились слухи о возможном возвращении южнокорейских автомобильных брендов на российский рынок.

По данным Telegram-канала «Автопоток» и корейского издания Yonhap News Agency, автоконцерн Hyundai рассматривает возможность обратного выкупа завода в Сестрорецке. Именно Yonhap News Agency ранее первым точно сообщил о продаже российских активов Hyundai. Согласно условиям сделки, у компании есть право обратного выкупа предприятия в течение двух лет после продажи. В Hyundai Motor заявили изданию, что пока ничего точно неизвестно.

Год назад завод Hyundai Motor в Сестрорецке, ранее приобретенный компанией «Арт-Финанс», был переименован в «Автомобильный завод АГР» («Автозавод АГР»). Российская компания «Арт-Финанс» также владеет бывшим заводом Volkswagen в России и в начале 2024 года завершила сделку по приобретению активов ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». В состав этих активов входят две производственные площадки в Санкт-Петербурге.

На конференции ForAuto Михаил Бахтияров, основатель компании «Мэйджор Авто», высказал прогноз, согласно которому в 2025-2026 годах на российский рынок могут вернуться такие бренды, как Mazda, Toyota и Honda. Кроме того, ожидается официальное появление китайских автопроизводителей BYD, Zeekr и Li Auto. Аналогичное мнение высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Ранее именно Telegram-канал «Автопоток» первым рассказал о внедрении ESP на «ГАЗель NN» и «Соболь NN», улучшениях Lada Niva Travel и Niva Legend, а также о продаже завода Hyundai частному инвестору.