Эти аксессуары идеально дополнят чёрную крышку консоли PS5 и Dual Sense контроллер, выпущенные ещё в 2021 году.

Компания Sony объявила о выпуске аксессуаров для PS5 в чёрном цвете Midnight Black.

В этом цветовом оформлении будут представлены контроллер Dual Sense Edge, беспроводные наушники и вкладыши Pulse, а также PlayStation Portal. Эти аксессуары идеально дополнят чёрную крышку консоли PS5 и Dual Sense контроллер, выпущенные ещё в 2021 году.

Хотя анонс новых аксессуаров не был частью мероприятия CES, он совпал с несколькими другими важными новостями. Вот что ещё стало известно:

Horizon Zero Dawn теперь станет полнометражным фильмом, охватывающим события первой части игры.

Сериал «The Last of Us» возвращается со вторым сезоном, который стартует на HBO уже в апреле.

С 16 января на официальном сайте PlayStation можно будет оформить предзаказ на аксессуары Midnight Black. А если вы предпочитаете дождаться появления в магазинах, то продажи начнутся 20 февраля.