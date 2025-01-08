Основная особенность PowerGrip — это Bluetooth-соединение, которое позволяет использовать кнопку спуска затвора для съемки фото через стандартное приложение камеры iOS.

Компания Belkin представила Stage PowerGrip — магнитный аккумулятор, который также выполняет функции рукоятки для фото, подставки для телефона и зарядного устройства для других гаджетов. Он выйдет в продажу в мае. Цена будет объявлена позже.

Источник изображения: BelkinОсновная особенность PowerGrip — это Bluetooth-соединение, которое позволяет использовать кнопку спуска затвора для съемки фото через стандартное приложение камеры iOS. Устройство также оснащено встроенным выдвижным USB-C кабелем для зарядки других гаджетов, а также аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч.

PowerGrip поддерживает беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт для подключённого iPhone. На передней панели устройства размещен маленький LED-экран, который показывает оставшийся заряд аккумулятора.

Источник изображения: Belkin

Belkin предложит несколько вариантов расцветок PowerGrip: порошковый голубой, песочный серый, свежий жёлтый, чёрный и перчик (тёмно-серый, почти чёрный).

PowerGrip будет конкурировать с аксессуаром ShiftCam ProGrip от Apple, который также имеет кнопку спуска затвора и функцию зарядки, но стоит $149,95. Ожидается, что цена PowerGrip будет ниже.