Компания Intel представила процессоры Twin Lake — обновление серии Alder Lake-N. Эти чипы работают исключительно на эффективных ядрах (E-cores), что обеспечивает низкое энергопотребление при хорошей производительности для повседневных задач.
Модели Intel Twin Lake
Twin Lake — улучшенная версия линейки Alder Lake-N. Эти процессоры ориентированы на устройства, где важны экономия энергии и компактность: мини-ПК, хромбуки и портативные гаджеты.
Согласно утечке @jaykihn0, в линейке Twin Lake представлены четыре модели: N150, N250, N350 и N355. Каждая из них имеет от 4 до 8 ядер.
Intel Twin Lake N150
Базовая модель с TDP 6 Вт. Рабочая частота — 2.9 ГГц, в режиме Turbo Boost — до 3.6 ГГц. Графический процессор (iGPU) с 24 исполнительными блоками работает на частоте 1 ГГц, что заметно быстрее, чем у предшественника N100 (750 МГц).
Intel Twin Lake N250
Модель с улучшенной графикой: iGPU работает на частоте 1.25 ГГц (против 750 МГц у N200). Остальные характеристики остались без изменений.
Intel Twin Lake N350 и N355
Эти процессоры получили небольшой прирост частоты Turbo Boost (+100 МГц). Графика iGPU теперь работает на частоте 1.35 ГГц, что превосходит предыдущие модели (1.25 ГГц).
Twin Lake отлично подходит для устройств с низким энергопотреблением. Например, уже выпущен мини-ПК Beelink EQ14 с процессором N150, стоимость которого составляет всего $82.