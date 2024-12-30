Как и в прошлый раз, будет четыре модели, и будет использована аналогичная система наименования. Согласно утечке от @jaykihn0, это модели N355, N350, N250 и N150. Большинство из них ранее появлялись на Geekbench и будут иметь от 4 до 8 ядер максимум.

Компания Intel представила процессоры Twin Lake — обновление серии Alder Lake-N. Эти чипы работают исключительно на эффективных ядрах (E-cores), что обеспечивает низкое энергопотребление при хорошей производительности для повседневных задач.

Модели Intel Twin Lake

Twin Lake — улучшенная версия линейки Alder Lake-N. Эти процессоры ориентированы на устройства, где важны экономия энергии и компактность: мини-ПК, хромбуки и портативные гаджеты.

Согласно утечке @jaykihn0, в линейке Twin Lake представлены четыре модели: N150, N250, N350 и N355. Каждая из них имеет от 4 до 8 ядер.

Источник изображения: @jaykihn0

Intel Twin Lake N150

Базовая модель с TDP 6 Вт. Рабочая частота — 2.9 ГГц, в режиме Turbo Boost — до 3.6 ГГц. Графический процессор (iGPU) с 24 исполнительными блоками работает на частоте 1 ГГц, что заметно быстрее, чем у предшественника N100 (750 МГц).

Intel Twin Lake N250

Модель с улучшенной графикой: iGPU работает на частоте 1.25 ГГц (против 750 МГц у N200). Остальные характеристики остались без изменений.

Intel Twin Lake N350 и N355

Эти процессоры получили небольшой прирост частоты Turbo Boost (+100 МГц). Графика iGPU теперь работает на частоте 1.35 ГГц, что превосходит предыдущие модели (1.25 ГГц).

Intel Twin Lake. Предварительные данные.

Twin Lake отлично подходит для устройств с низким энергопотреблением. Например, уже выпущен мини-ПК Beelink EQ14 с процессором N150, стоимость которого составляет всего $82.







