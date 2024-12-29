Эксперты прогнозируют успешный старт продаж. За первый год Nintendo может продать до 17 миллионов консолей. К 2028 году — до 80 миллионов.

Слухи о Nintendo Switch 2 появляются уже давно. Недавно итальянский сайт UAGNA сообщил: аксессуары для новой консоли выйдут 28 марта. Возможно, в этот же день появится и сама консоль.

Эти данные пока не подтверждены. Но такие даты выглядят логично. Ранее был слух о презентации в январе и старте продаж в конце марта. Есть информация, что анонс могут провести 8 января 2025 года.

Первая Switch была показана в октябре 2016 года, а продажи начались только в марте 2017 года. Новая модель может пройти все этапы за пару месяцев.

Сообщается, что Nintendo снова работает с NVIDIA. Консоль получит процессор Tegra 239 SoC. Это обновленный вариант Orin SoC, выпущенного в 2018 году. Процессор состоит из 8 ядер на базе архитектуры ARM Cortex-A78AE. Графическая система построена на базе GPU Ampere с 2048 CUDA-ядер. Также поддерживаются технологии NVIDIA DLSS и Ray Reconstruction.

Ожидается разрешение 4K при 30 FPS в режиме док-станции. Это может разочаровать. Конкуренты давно предлагают 60 и даже 120 FPS.

Эксперты прогнозируют успешный старт продаж. За первый год Nintendo может продать до 17 миллионов консолей. К 2028 году — до 80 миллионов.

Главную роль сыграют игры. Metroid Prime 4 может выйти одновременно на Switch 2 и старой версии. Но для успеха нужны и новые проекты. Именно они привлекут внимание покупателей.