Если камень не удастся найти, то, вероятно, коммунальные службы будут вынуждены купить аналогичный у того же поставщика, что обойдется в 70–100 тысяч рублей.

В Нижневартовске коммунальные службы, занимаясь уборкой снега, совершили ошибку, в результате которой был демонтирован декоративный камень.

Источник изображения: страница «Типичный краб 86 | Нижневартовск» во «ВКонтакте»

Тот самый камень, о котором идет речь, был установлен в сквере Оптимистов в рамках программы инициативного бюджетирования. Это был крупный ландшафтный элемент, выполненный из таганайского златолита, который весил целых две тонны. Стоимость его установки составила 100 тысяч рублей. Камень был размещен в сквере как часть общественного благоустройства.

Как сообщает местное сообщество, коммунальщики, очищая территорию от снега, не заметили камень и, в буквальном смысле, забросили его в самосвал вместе со снегом, отправив на полигон. Местные жители не сразу поняли, что именно произошло, и только позднее выяснили, что камень был демонтирован и утилизирован.

Если камень не удастся найти, то, вероятно, коммунальные службы будут вынуждены купить аналогичный у того же поставщика, что обойдется в 70–100 тысяч рублей. В качестве компенсации за инцидент местные власти установили в сквере новогоднюю елку.

Ранее в Челябинской области произошел похожий инцидент, когда во время уборки снега коммунальщики случайно снесли Вечный огонь.



