Ранее президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности вовлечения бизнеса в поддержку семей с детьми.

В 2025 году в Нижегородской области планируется внедрение программы финансовой поддержки родителей. Губернатор региона Глеб Никитин объявил, что для родителей будут установлены ежемесячные выплаты, направленные на улучшение демографической ситуации и поддержку семей.

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Согласно заявлению губернатора, родители первого ребенка смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. За второго ребенка выплата составит 20 тысяч, а за третьего — 30 тысяч рублей. Таким образом, семья, воспитывающая троих детей, будет получать 60 тысяч рублей в месяц от государства.

Ранее президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности вовлечения бизнеса в поддержку семей с детьми. На заседании Госсовета президент заявил о необходимости усиления взаимодействия между работодателями и государством в рамках демографической политики.

Президент также предложил увеличить размер корпоративных выплат на детей, которые освобождаются от налогов. Сегодня необлагаемая налогом сумма составляет 50 тысяч рублей, но Владимир Путин считает ее недостаточной. По его мнению, этот порог нужно поднять до 1 миллиона рублей, чтобы стимулировать больше компаний предоставлять такие выплаты своим сотрудникам.