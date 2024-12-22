Фонд реконструкции аэродромной сети заработает в 2025 году.

Россия планирует масштабную модернизацию авиационной инфраструктуры. До 2030 года будет реконструировано 75 аэропортов, на что из федерального бюджета выделят не менее 250 миллиардов рублей.

Источник изображения: официальное сообщество аэропорта "Шереметьево"/Международный аэропорт Шереметьево

С 2025 года начнет работу специальный фонд, финансируемый за счет сбора в 150 рублей с каждого авиабилета. Средства направят на реконструкцию аэродромов и закупку современного оборудования.

Национальный проект "Эффективная транспортная система" включает:

Реконструкцию взлетно-посадочных полос.

Строительство новых терминалов в рамках государственно-частного партнерства.

Привлечение частных инвестиций.

Финансирование проекта запланировано на весь период реализации. Риски минимальны благодаря детальному планированию.

Преимущества модернизации:

Повышение безопасности.

Увеличение пропускной способности.

Развитие регионов.

Улучшение качества обслуживания.

Пример успешной модернизации — аэропорт Шереметьево, где внедрены современные технологии и инфраструктура.

Ожидается, что к 2030 году интенсивность авиасообщения в России вырастет в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Кроме того, в рамках национального проекта планируется модернизировать более 100 аэропортов по всей стране.