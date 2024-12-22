Россия планирует масштабную модернизацию авиационной инфраструктуры. До 2030 года будет реконструировано 75 аэропортов, на что из федерального бюджета выделят не менее 250 миллиардов рублей.
С 2025 года начнет работу специальный фонд, финансируемый за счет сбора в 150 рублей с каждого авиабилета. Средства направят на реконструкцию аэродромов и закупку современного оборудования.
Национальный проект "Эффективная транспортная система" включает:
- Реконструкцию взлетно-посадочных полос.
- Строительство новых терминалов в рамках государственно-частного партнерства.
- Привлечение частных инвестиций.
Финансирование проекта запланировано на весь период реализации. Риски минимальны благодаря детальному планированию.
Преимущества модернизации:
- Повышение безопасности.
- Увеличение пропускной способности.
- Развитие регионов.
- Улучшение качества обслуживания.
Пример успешной модернизации — аэропорт Шереметьево, где внедрены современные технологии и инфраструктура.
Ожидается, что к 2030 году интенсивность авиасообщения в России вырастет в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года.
Кроме того, в рамках национального проекта планируется модернизировать более 100 аэропортов по всей стране.