БАС-200 был представлен в 2021 году и стал первым в истории беспилотным участником летной программы авиасалона МАКС, совершив полет в автоматическом режиме.

Холдинг «Вертолеты России» активно развивает беспилотные авиационные системы (БАС) для работы в Арктике. Одним из таких аппаратов является БАС-200 — инновационный беспилотный вертолет, способный взлетать с палуб судов и выполнять разнообразные задачи в экстремальных условиях. Он предназначен для ледовой разведки, поиска ресурсов и других операций.

БАС-200. Источник изображения: Ростех

Основное преимущество БАС-200 — возможность функционирования в районах без аэродромов. Беспилотник может базироваться на ледоколах и выполнять задачи по доставке оборудования и припасов, анализу маршрутов для судов, изучению шельфа, а также оказывать помощь в экстренных ситуациях.

БАС-200 был представлен в 2021 году и стал первым в истории беспилотным участником летной программы авиасалона МАКС, совершив полет в автоматическом режиме.

Его ключевые параметры:

Грузоподъемность: до 50 кг.

Время полета: до 4 часов.

Дальность канала связи: до 100 км; при необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, что увеличивает зону покрытия.

Для управления БАС-200 в Московском авиационном учебном центре НЦВ «Миль и Камов» создана учебная программа. Операторов обучают на тренажерах, имитирующих управление вертолетом, а также готовят техников для обслуживания системы.

В декабре 2022 года БАС-200 получил сертификат типа ограниченной категории от Росавиации, став первым сертифицированным беспилотным вертолетом в России.

В 2023 году начато серийное производство БАС-200 на Кумертауском авиационном производственном предприятии в Башкортостане. Аппарат успешно прошел испытания в суровых условиях Крайнего Севера, подтвердив свою надежность при низких температурах и сложных погодных условиях.

Холдинг «Вертолеты России» планирует использовать БАС-200 для сопровождения ледоколов в Арктике, включая проведение ледовой разведки, поиск полезных ископаемых и участие в спасательных операциях.