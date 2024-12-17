Кроме того, США включили «ПИК» в расширенные санкционные списки, в которые вошли более 500 компаний и физических лиц, с целью усиления экономической изоляции России.

Компания "ПИК" попала под санкции ЕС. Это крупнейший застройщик России. Ограничения связаны с обвинениями в поддержке действий, угрожающих территориальной целостности Украины. ЕС утверждает, что "ПИК" финансировал набор военных и частных военных компаний. Например, через дочернюю компанию "Инжтеплопрогресс".

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Санкции также коснулись владельца компании Сергея Гордеева, которому принадлежало 26,66% акций на июнь 2024 года. ЕС отметил, что влияние компании на российскую экономику усиливает её значимость в контексте санкций. Ограничения включают заморозку активов и запрет на любые сделки с компаниями и гражданами ЕС.

16 декабря 2024 года введены новые санкции. В список попали 54 человека и 30 компаний, включая 52 судна.

Кроме того, США включили «ПИК» в расширенные санкционные списки, в которые вошли более 500 компаний и физических лиц, с целью усиления экономической изоляции России. В новом пакете также акцент сделан на контроль за обходом санкций через третьи страны, включая Казахстан, ОАЭ и Турцию.