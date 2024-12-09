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Microsoft представила 3D-генератор на основе ИИ Trellis с открытым исходным кодом
Trellis способен выделять объекты на изображении и дополнять недостающие элементы. Также инструмент поддерживает генерацию 3D-моделей на основе текстовых описаний.

Microsoft представила Trellis — 3D-генератор на основе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. Эта технология позволяет моментально преобразовывать фотографии в трехмерные модели.

Trellis способен выделять объекты на изображении и дополнять недостающие элементы. Также инструмент поддерживает генерацию 3D-моделей на основе текстовых описаний. После создания модели ее можно изменять, используя уточняющие запросы, например: «окрась объект в красный», «сделай стекла прозрачными» или «замени ноги робота на гусеницы».

Как использовать Trellis для создания 3D-моделей из фото бесплатно

Демо-версия Trellis доступна на платформе Hugging Face. В текущей версии можно только загружать фотографии, текстовые запросы не поддерживаются.

Инструкция:

  1. Перейдите по ссылке (регистрация не требуется).
  2. Загрузите изображение, где объект хорошо виден. Желательно использовать снимок с прозрачным фоном, либо сервис автоматически удалит фон.
  3. Нажмите «Generate».

Процесс занимает около 1-1,5 минуты. На выходе вы получите 3D-модель в формате GLB, доступную для скачивания без водяных знаков. Такой файл можно редактировать в программах, например, Blender.

Исходный код Trellis опубликован на GitHub. Эта разработка особенно полезна для создателей игр: она ускоряет создание персонажей, окружения и других элементов.

Microsoft также работает над улучшением интеграции Trellis с другими своими продуктами, такими как Azure и Microsoft 365.

#microsoft #инструменты #ai #3d #open source #генерация #модель #huging face #trellis #фото в 3d
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