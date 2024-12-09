Португальская фирма Neuraspace установила в Чили уникальный телескоп. Он не наблюдает за звездами или планетами, а отслеживает спутники и крупные обломки космического мусора на низкой орбите Земли.
Этот телескоп стал вторым в своем роде. Первый расположен в Беже, Португалия. Проект поддерживается Европейской комиссией, которая выделила на него 26 миллионов евро. Наличие обсерваторий в разных частях мира значительно улучшает наблюдения за состоянием орбиты.
Компания не собирается останавливаться на достигнутом. Neuraspace планирует интегрировать данные своих телескопов с информацией из открытых источников и наладить сотрудничество с другими оптическими обсерваториями, которые могут отслеживать объекты на низкой орбите. Это позволит повысить качество услуг по управлению космическим трафиком для спутниковых операторов.
Программная платформа компании использует искусственный интеллект для определения местоположения спутников в реальном времени. Это помогает операторам получать точные данные для своевременных маневров, чтобы избежать столкновений. Телескопы обновляют информацию каждую секунду, а их совместная работа позволяет точно определять местоположение спутников с погрешностью менее 100 метров на один полный оборот. Португальская обсерватория уже выполнила более 300 000 измерений для объектов на низкой орбите и в геостационарной зоне. Новая чилийская обсерватория будет на 25% эффективнее, благодаря установке в гористой местности с большим числом ясных ночей — это особенно важно для работы оптических приборов.
В настоящее время более 400 спутников используют платформу Neuraspace для контроля и прогнозирования опасных сближений, а также для планирования маневров. Хотя крупные операторы, такие как SpaceX, с собственной сетью спутников, разрабатывают собственные алгоритмы для анализа трафика, они также обращаются за данными к сторонним сервисам.