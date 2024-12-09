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Компания Neuraspace установила в Чили телескоп для отслеживания спутников и космического мусора
Телескоп стал вторым в своем роде.

Португальская фирма Neuraspace установила в Чили уникальный телескоп. Он не наблюдает за звездами или планетами, а отслеживает спутники и крупные обломки космического мусора на низкой орбите Земли.

Источник изображения: Neuraspace

Этот телескоп стал вторым в своем роде. Первый расположен в Беже, Португалия. Проект поддерживается Европейской комиссией, которая выделила на него 26 миллионов евро. Наличие обсерваторий в разных частях мира значительно улучшает наблюдения за состоянием орбиты.

Компания не собирается останавливаться на достигнутом. Neuraspace планирует интегрировать данные своих телескопов с информацией из открытых источников и наладить сотрудничество с другими оптическими обсерваториями, которые могут отслеживать объекты на низкой орбите. Это позволит повысить качество услуг по управлению космическим трафиком для спутниковых операторов.

Источник изображения: Telegram-канал газеты «Хотугу кыым»

Программная платформа компании использует искусственный интеллект для определения местоположения спутников в реальном времени. Это помогает операторам получать точные данные для своевременных маневров, чтобы избежать столкновений. Телескопы обновляют информацию каждую секунду, а их совместная работа позволяет точно определять местоположение спутников с погрешностью менее 100 метров на один полный оборот. Португальская обсерватория уже выполнила более 300 000 измерений для объектов на низкой орбите и в геостационарной зоне. Новая чилийская обсерватория будет на 25% эффективнее, благодаря установке в гористой местности с большим числом ясных ночей — это особенно важно для работы оптических приборов.

В настоящее время более 400 спутников используют платформу Neuraspace для контроля и прогнозирования опасных сближений, а также для планирования маневров. Хотя крупные операторы, такие как SpaceX, с собственной сетью спутников, разрабатывают собственные алгоритмы для анализа трафика, они также обращаются за данными к сторонним сервисам.

#искусственный интеллект #spacex #спутники #телескоп #космический мусор #португалия #чили #обсерватория #низкая орбита #управление космическим трафиком
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