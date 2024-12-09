По расчетам ученых, высота всей статуи достигала примерно 2,5 метров.

Археологи, проводившие раскопки на территории епископской базилики в болгарском Пловдиве, обнаружили редкий артефакт — голову статуи, выполненную с высоким мастерством. Исследователи установили, что находка являлась частью крупной скульптуры древнегреческой богини Тюхе, которая символизировала удачу и благополучие.

Источник изображения: TV BG NewsПловдив — древнейший город Болгарии и один из старейших населенных пунктов Европы. Его история берет начало с фракийского поселения Эвмолпия. Позже, в железном веке, на этом месте появился укрепленный город. В IV веке до н.э. македонский правитель Филипп II присоединил его к своей империи, переименовав город в Филиппополис.

Историческое наследие Пловдива отразилось в многочисленных культурных памятниках. Предварительные исследования показали, что голова Тюхе относится к периоду конца I — середины III века н.э. Статуя выполнена из мрамора высокого качества, а ее декоративные элементы, включая ирисы в форме сердечек, соответствуют эллинистическим традициям. Эти детали указывают на особое значение богини как покровительницы Филиппополиса. По расчетам ученых, высота всей статуи достигала примерно 2,5 метров. Археологи предполагают, что скульптура могла находиться в языческом святилище, существовавшем здесь до постройки христианского храма. Известно, что ранние христиане часто возводили церкви на месте бывших языческих храмов.

Источник изображения: TV BG News

Находка позволяет предположить, что под епископской базиликой могут скрываться другие древние артефакты, представляющие значительную историческую ценность. Также ученые выдвигают гипотезу, что фрагмент скульптуры могли использовать как строительный материал при возведении церкви или придать ему символический смысл, отражающий взаимодействие язычества и христианства в ранний период.

Источник изображения: TV BG News

На данный момент статую реставрируют и детально анализируют. Исследователи планируют получить разрешение на демонтаж части мозаики базилики, чтобы изучить расположенное под ней святилище и, возможно, найти недостающие элементы скульптуры или другие значимые артефакты.