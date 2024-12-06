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Китайские астрономы обнаружили новый долгопериодический радиотранзиент
Это уникальное явление было зафиксировано с помощью радиотелескопа DAocheng (DART). Объект обладает периодом вращения около 44 минут и связан с остатком сверхновой G22.7-0.2.

Китайские астрономы совершили значительный шаг в изучении космоса, обнаружив новый долгопериодический радиотранзиент (LPT) под названием DART J1832-0911. Это уникальное явление было зафиксировано с помощью радиотелескопа DAocheng (DART). Объект обладает периодом вращения около 44 минут и связан с остатком сверхновой G22.7-0.2.

LPT представляют собой новый класс радиоизлучателей с необычно долгими периодами вращения и мощными магнитными полями. Несмотря на то, что их природа остаётся предметом обсуждений, учёные предполагают, что такие объекты могут быть результатом активности либо магнетаров — нейтронных звёзд с экстремально сильными магнитными полями, либо магнитных белых карликов.

Группа исследователей под руководством Ди Ли из Университета Цинхуа провела интерферометрическую визуализацию в диапазоне частот 149–459 МГц. Они обнаружили, что объект имеет период вращения 44,27 минуты и показатель дисперсии около 480 пк/см³. Зафиксированные радиосигналы продемонстрировали пиковую плотность потока в диапазоне 0,5–2 Ян, после чего объект вошёл в длительный период покоя.

Во время активного радиопериода DART J1832-0911 проявлял изменения мод излучения, которые зависели от ширины и силы импульса. Учёные выделили два основных режима:

  • Широкие импульсы. Сильное излучение длительностью около 200–250 секунд.
  • Узкие импульсы. Слабые сигналы с длительностью 40–100 секунд.

На основе измерения дисперсии астрономы оценили расстояние до DART J1832-0911 — около 14 700 световых лет. Этот показатель совпадает с расстоянием до G22.7-0.2, что свидетельствует о нахождении транзиента внутри остатка сверхновой. Таким образом, впервые удалось установить чёткую связь между LPT и звёздными остатками сверхновой.

DART J1832-0911 демонстрирует высокополяризованное излучение, которое либо фазово синхронизировано, либо почти полностью линейно поляризовано. Эта особенность позволяет глубже изучить физические процессы, происходящие в таких объектах.

Учёные предполагают, что DART J1832-0911, скорее всего, является нейтронной звездой, а не белым карликом. Пространственная связь объекта с остатком сверхновой G22.7-0.2 поддерживает гипотезу о его звёздном происхождении.

Открытие DART J1832-0911 увеличило количество известных LPT до девяти. Этот объект предоставляет уникальные данные для изучения природы долгопериодических радиотранзиентов, их структуры и эволюции. 

#китай #астрономия #исследование космоса #сверхновые #магнетары #нейтронные звёзды #радиотранзиенты #dart j1832-0911 #долгопериодические объекты #радиотелескоп dart
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