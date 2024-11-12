Кроме того, ущерб от разрушений в промышленном комплексе и среди малого и среднего бизнеса также значительный.

Восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики Курской области в результате военных действий потребует значительных финансовых вложений. Оценка губернатора Курской области, Алексея Смирнова, показывает, что сумма затрат на восстановление пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий может превысить 700 миллиардов рублей. Эта цифра включает в себя ущерб, нанесённый предприятиям, агропромышленному комплексу, социальной сфере, коммунальной инфраструктуре и другим объектам.

Смирнов уточнил, что в районах, где шли активные боевые действия или использовалась интенсивная артиллерийская и беспилотная авиация, ущерб может составить 118 миллиардов рублей.

«В Курской области, где наиболее интенсивно проходили боевые действия и использовались артиллерийские и беспилотные удары, ущерб от разрушений в разных секторах экономики составляет около 118 миллиардов рублей. В общей сложности затраты на восстановление региона, по нашим оценкам, превысят 700 миллиардов рублей», — заявил губернатор.

Заместитель губернатора Курской области, Сергей Стародубцев, отметил, что на 6 августа 2024 года ущерб от обстрелов ВСУ для аграриев региона составил более 100 миллиардов рублей. Важно отметить, что эта цифра является предварительной, и окончательные расчёты будут представлены позже, когда все последствия боевых действий будут учтены.

Кроме того, ущерб от разрушений в промышленном комплексе и среди малого и среднего бизнеса также значительный. Стародубцев сообщил, что суммарные потери в этих секторах на данный момент превысили 17 миллиардов рублей.

По прогнозам, в 2025 году Курская область столкнется с сокращением валового регионального продукта (ВРП) на 7%. В девяти приграничных районах области ситуация ещё более тяжёлая, и о какой-либо прибыли в этих районах речи не идёт.

Одним из показателей тяжести текущей ситуации является снижение фонда начисленной заработной платы, который, по предварительным данным, может уменьшиться на 63%.

В связи с серьёзными последствиями для экономики региона, местные власти Курской области обратились к федеральной власти с просьбой о дополнительной финансовой помощи. Спикер регионального парламента, Юрий Амерев, совместно с главами фракций, попросил выделить 24,9 миллиарда рублей для поддержания экономической стабильности региона.