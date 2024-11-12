По данным Центробанка, доля ипотечных кредитов с длительностью более 30 лет за последний год увеличилась с 10 до 20%.

Центробанк России (ЦБ) предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, указывая на значительные риски для финансовых учреждений.

Целью Центробанка является снижение рисков для банковской системы. Долгосрочные кредиты, как показывает практика, могут быть проблемными для заемщиков. В связи с этим финансовый регулятор предложил ввести ограничения на ипотеку с сроком более 30 лет.

Банки всегда ориентируются на платежеспособность заемщиков. Однако в случае долгосрочных кредитов на 30 и более лет, заемщики могут столкнуться с непредсказуемыми финансовыми трудностями, которые трудно предсказать на момент оформления кредита. В процессе выплаты ипотеки на таком длительном сроке может измениться экономическая ситуация, ставки по кредитам, доход заемщика, что может привести к проблемам с обслуживанием долга.

По данным Центробанка, доля ипотечных кредитов с длительностью более 30 лет за последний год увеличилась с 10 до 20%.

В прогнозах на 2025-2026 годы ЦБ видит возможное снижение ставки в случае стабилизации экономической ситуации. К 2027 году ставка может снизиться до 7,5-8,5%.



