Балансовая стоимость инженерного корпуса составляет 249,4 миллиона рублей.

Недавно власти Омска приняли решение о продаже части городского метрополитена. На портале правовой информации появился документ, подтверждающий намерение включить объект в программу приватизации.

Омский метрополитен — один из долгостроев города, который так и не был завершен. Строительство метро началось еще несколько десятков лет назад, но из-за различных финансовых и организационных трудностей проект застопорился. В результате сегодня существует ряд недостроенных объектов метрополитена.

На продажу выставлен недостроенный инженерный корпус, расположенный на улице Фрунзе. Его строительство началось около 20 лет назад, но так и не было завершено. Этот объект, представляющий собой здание площадью 17,9 тысячи квадратных метров, с тех пор стоит без использования. Губернатор Омской области, Виталий Хоценко, подписал распоряжение о включении объекта в программу приватизации.

Балансовая стоимость инженерного корпуса составляет 249,4 миллиона рублей.

Ранее в октябре 2023 года власти также сообщали о планах выделить средства на маскировку двух недостроенных станций первой линии Омского метрополитена — «Рабочая» и «Туполевская». На эти цели планируется потратить 6,9 миллиона рублей.

Кроме того, из-за переноса части финансирования до 2027 года был отложен конкурс на разработку проекта по интеграции недостроенных объектов метро в транспортную сеть Омска. Этот проект предполагал создание трёх вариантов использования объектов, включая запуск легкорельсового транспорта или адаптацию тоннелей для трамвайных линий.