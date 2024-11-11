Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Камкин: к концу 2025 года российские лекарства должны занять 90 процентов рынка
По данным Минздрава и правительства, производство стратегически важных лекарств локализовано почти полностью внутри страны, что позволяет России обеспечить внутренний спрос на 95% от критически значимых лекарств.

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин поделился своей позицией о значимости увеличения доли отечественных лекарств на рынке. Его заявление опубликовало агентство ТАСС, где он выразил уверенность, что к концу 2025 года российские фармацевтические компании займут ведущую роль в обеспечении населения необходимыми медикаментами.

Камкин отметил, что одной из ключевых целей государства является достижение 90-процентной доли российских препаратов на фармацевтическом рынке. «Мы должны стремиться к этой отметке, чтобы усилить независимость страны», — подчеркнул он, акцентируя внимание на том, что развитие отечественного производства лекарств позволит сократить зависимость от импорта.

В настоящее время перед властями стоит масштабная задача по созданию условий, которые помогут российским фармкомпаниям доминировать на рынке и обеспечить устойчивое развитие отрасли.

В октябре стало известно, что за последние два года правительство Москвы оказало поддержку более чем 100 клиническим исследованиям, охватывающим 15 различных терапевтических направлений. Большинство этих проектов проводятся российскими фармацевтическими компаниями и научно-исследовательскими институтами

Эксперты отмечают, что при поддержке государства российские фармацевтические компании смогут конкурировать с зарубежными производителями на равных.

По данным Минздрава и правительства, производство стратегически важных лекарств локализовано почти полностью внутри страны, что позволяет России обеспечить внутренний спрос на 95% от критически значимых лекарств. Это включает лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также производство инсулина и других препаратов для социально значимых болезней.

Кроме того, российские компании активно расширяют производственные мощности. Например, недавно в Зеленограде открылся новый завод, который способен выпускать до 270 млн упаковок в год для лечения различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и неврологические расстройства. В то же время российская компания BIOCAD начала сотрудничество с алжирской компанией SAIDAL для производства противоопухолевых препаратов на местных мощностях.

#импортозамещение #минздрав россии #поддержка государства #евгений камкин #независимость россии #отечественные лекарства #производство лекарств #российские фармкомпании #стратегические лекарства #фармацевтический рынок
+
Написать комментарий (0)
На Таганрогском заводе построили первый в России реактор для производства высокооктанового бензина
Рекордный урожай зерновых в России вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны
В Дагестане началось строительство одной из крупнейших солнечных электростанций в стране
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта и озвучил возможные условия
+
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа "Колокол"
+
CNN: США отправят на территорию Украины подрядчиков для обслуживания ЗРК Patriot и F-16
+
Астероид 2024 UQ столкнулся с Землей всего через два часа после его обнаружения
+
Intel в ближайшие недели выпустит исправление для повышения производительности Core Ultra 200S
+
Компания Oneodio готовится к распродаже своих наушников со значительными скидками
+
Сверхзвуковой самолет XB-1 достиг скорости 0,82 Маха в новом испытательном полете
+
Переоборудованный самолет Boeing 737 используется в США как испытательная лаборатория ВВС
+
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
+
Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
+
Vivo официально подтвердила глобальный запуск серии Vivo X200
+
Китай делает ставку на 10-тонный БПЛА Jiu Tian, способный заполнить небо потоком беспилотников
+
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
+
Business Insider объяснили, почему Украине нужны обещанные Францией истребители Mirage-2000
+
NASA не раскрывает причины госпитализации астронавта Crew-8
+
Появились подробности о системе камер и дисплее Oppo Find X8 Ultra
+
Intel отказала клиенту в гарантии на Core i9-14900K из-за использования жидкого металла
+
Сергей Рябков о шансах разрыва отношений с США: «Решение не будет автоматическим»
+
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
+
Telegraph: РФ использует новые управляемые бомбы "Гром-Е1" с дальностью пуска до 120 км
+

Популярные статьи

"Gedonia": инди-РПГ в большом мире (краткий обзор)
+
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Есть ли смысл в апгрейде ПК на DDR5, и почему дорогая ОЗУ не приносит никакой пользы в играх
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем