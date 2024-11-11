По данным Минздрава и правительства, производство стратегически важных лекарств локализовано почти полностью внутри страны, что позволяет России обеспечить внутренний спрос на 95% от критически значимых лекарств.

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин поделился своей позицией о значимости увеличения доли отечественных лекарств на рынке. Его заявление опубликовало агентство ТАСС, где он выразил уверенность, что к концу 2025 года российские фармацевтические компании займут ведущую роль в обеспечении населения необходимыми медикаментами.

Камкин отметил, что одной из ключевых целей государства является достижение 90-процентной доли российских препаратов на фармацевтическом рынке. «Мы должны стремиться к этой отметке, чтобы усилить независимость страны», — подчеркнул он, акцентируя внимание на том, что развитие отечественного производства лекарств позволит сократить зависимость от импорта.

В настоящее время перед властями стоит масштабная задача по созданию условий, которые помогут российским фармкомпаниям доминировать на рынке и обеспечить устойчивое развитие отрасли.

В октябре стало известно, что за последние два года правительство Москвы оказало поддержку более чем 100 клиническим исследованиям, охватывающим 15 различных терапевтических направлений. Большинство этих проектов проводятся российскими фармацевтическими компаниями и научно-исследовательскими институтами

Эксперты отмечают, что при поддержке государства российские фармацевтические компании смогут конкурировать с зарубежными производителями на равных.

По данным Минздрава и правительства, производство стратегически важных лекарств локализовано почти полностью внутри страны, что позволяет России обеспечить внутренний спрос на 95% от критически значимых лекарств. Это включает лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также производство инсулина и других препаратов для социально значимых болезней.

Кроме того, российские компании активно расширяют производственные мощности. Например, недавно в Зеленограде открылся новый завод, который способен выпускать до 270 млн упаковок в год для лечения различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и неврологические расстройства. В то же время российская компания BIOCAD начала сотрудничество с алжирской компанией SAIDAL для производства противоопухолевых препаратов на местных мощностях.