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Финансовый портфель
Россия более чем в три раза увеличила поставки шоколада в США
В общей сложности российские производители поставили в США 61 тысячу тонн шоколада, что принесло доход в размере 191 миллиона долларов.

В последние годы российский экспорт шоколада показывает заметный рост на мировых рынках, особенно в США. В 2024 году поставки шоколада из России в Соединенные Штаты выросли более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным американской статистической службы, на которые ссылается РИА Новости, за девять месяцев текущего года Россия экспортировала шоколада на сумму 1,7 миллиона долларов. Для сравнения, за аналогичный период в 2023 году этот показатель составлял 488,5 тысячи долларов. В общей сложности российские производители поставили в США 61 тысячу тонн шоколада, что принесло доход в размере 191 миллиона долларов.

Увеличение поставок российского шоколада связано с несколькими факторами. Во-первых, улучшение качества продукции и расширение ассортимента делают российский шоколад более привлекательным для международных рынков. Во-вторых, политика по диверсификации экспортных направлений позволяет российским производителям осваивать новые рынки, среди которых Соединенные Штаты занимают одно из приоритетных мест. В-третьих, устойчивое развитие внутреннего производства способствует наращиванию объемов экспорта.

Несмотря на значительный рост поставок из России, лидерами по объему экспорта шоколада в США остаются Канада, Мексика, Бельгия, Германия и Польша. Канадские производители, например, экспортировали в США шоколада на сумму 1,9 миллиарда долларов, занимая первую позицию среди поставщиков. Мексика следует за Канадой с объемом поставок в 521,3 миллиона долларов, далее идут Бельгия (167,4 миллиона долларов), Германия (147 миллионов долларов) и Польша (93,3 миллиона долларов).

Интересно, что на фоне роста экспорта шоколада из России, импорт вина в страну, наоборот, сократился. Согласно данным, за период с января по октябрь 2024 года импорт вина в Россию упал в 1,5 раза, составив 357,7 тысячи тонн по сравнению с 532,4 тысячи тонн годом ранее. Основными поставщиками вина в Россию остаются Италия, Грузия, Испания, Португалия и Франция. Италия занимает лидирующие позиции, обеспечивая 29% всех поставок, далее следуют Грузия (25%), Испания (10%), Португалия и Франция (по 5%).

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