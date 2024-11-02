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Финансовый портфель
В одном из автоцентров ОАЭ обнаружили в продаже ЗИЛ Горбачева за 710 тысяч долларов
Пробег автомобиля составляет всего 8 тысяч км. Ее стоимость составляет 2,6 млн дирхам — это 710 тысяч долларов или 65,5 млн рублей.

В Объединенных Арабских Эмиратах на одном из автосалонов выставлен на продажу редкий советский лимузин ЗИЛ-41047, выпущенный в 1985 году. Этот уникальный автомобиль, по данным Telegram-канала No Limits, когда-то был частью Гаража особого назначения (ГОН) и использовался для перевозки высокопоставленных лиц, в том числе генерального секретаря Михаила Горбачева.

ЗИЛ-41047 считается знаковым представителем элитного советского автопрома. Он представляет собой третью и последнюю рестайлинговую версию поколения ЗИЛ-114, производство которой стартовало в 1985 году после назначения Горбачева на пост генсека. Данный лимузин отличается рядом улучшений и изменений, включая прямоугольные фары и обновленную решетку радиатора. Внешний облик автомобиля также претерпел изменения: поворотники были перемещены на торцы крыльев.

Одной из примечательных характеристик ЗИЛ-41047 является его уникальная система колес. На лимузине установлены 16-дюймовые колеса и широкие шины марки «Гранит», обладающие повышенной прочностью. Эти шины оснащены специальными жесткими боковинами, а внутрь залит особый гель, что позволяло автомобилю продолжать движение даже при проколе или разгерметизации. Данная технология обеспечивала дополнительную безопасность и была специально разработана для автомобилей, обслуживающих высокопоставленных лиц.

Лимузин, выставленный на продажу в ОАЭ, сохранил небольшой пробег — всего 8 тысяч километров. Стоимость этого уникального транспортного средства составляет 2,6 миллиона дирхамов, что эквивалентно примерно 710 тысячам долларов или около 65,5 миллионов рублей.

В советское время лимузины ЗИЛ использовались исключительно членами Политбюро и высшими государственными служащими. Эти автомобили были не просто средством передвижения, но и статусным символом, подчеркивающим высокий уровень власти и привилегированное положение своих пассажиров.

#оаэ #продажа #лимузин #зил-41047 #советский автопром #статусный символ #гараж особого назначения #история автомобилей #михаил горбачев #элитный автомобиль
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