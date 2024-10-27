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Финансовый портфель
Президент Сербии Вучич назвал гением главу Банка России Набиуллину
При этом он назвал экономику РФ экономикой, которой «очень сложно функционировать в нынешних условиях». Он сопоставил повысившуюся накануне до 21 процента ключевую ставку в России с сербской с уровнем в 5,75 процента, и инфляцию, которая в РФ в два раза выше сербской, как утверждает Вучич (8,2 процента против 4,2).

Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение руководителем Банка России Эльвирой Набиуллиной, назвав её гениальным экономистом и экспертом. Он подчеркнул устойчивость российской экономики, отметив её способность адаптироваться и развиваться в условиях санкционного давления, что контрастирует с экономическим положением в Евросоюзе и Сербии.

В недавнем интервью на телеканале TV Prva, Вучич отметил разницу в темпах роста экономики. Он сообщил, что в Сербии экономический рост в этом году достигнет 3,9-4%, что примерно в пять раз выше среднего уровня по Евросоюзу, который, по его словам, составляет около 0,85%. Также президент подчеркнул, что Сербия развивается значительно быстрее европейских стран.

Во время разговора Вучич выразил удивление устойчивостью российской экономики, несмотря на неблагоприятные внешние условия. По его словам, Россия, сталкиваясь с экономическими санкциями, сумела удержать макроэкономическую стабильность. Вучич отметил, что в Сербии ключевая процентная ставка составляет 5,75%, в то время как в России она поднялась до 21%. Уровень инфляции в России также вдвое выше, чем в Сербии, составив 8,2% против 4,2%.

«Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений... для меня удивительно, как они держатся, их экономика развивается медленнее нашей и пропорционально количеству населения является более слабой, чем наша. Я просто хочу, чтобы люди знали и то, и другое», — заявил Вучич.

Также 25 октября министр Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, отметил высокие показатели российской экономики и поблагодарил Москву за поддержку в обеспечении энергетической безопасности Сербии.

В конце прошлого года издание Politico включило Эльвиру Набиуллину в рейтинг самых влиятельных людей Европы, причислив её к категории «разрушителей» — людей, которые меняют устоявшиеся системы. В рейтинге Набиуллина названа «главным технократом» российского правительства, чья политика позволила сохранить рубль и стабилизировать экономику в условиях западных санкций.

За десять лет на посту главы Центробанка Набиуллина внедрила агрессивную денежно-кредитную политику, которая помогала рублю сохранять стабильность, несмотря на внешние ограничения. После начала специальной военной операции Центробанк РФ сумел минимизировать экономические последствия, используя внутренние резервы и развивая собственную платежную систему.

В мае этого года The Economist опубликовал интервью с бывшим коллегой Набиуллиной, который назвал её «Стальной Эльвирой» за её решительность и профессионализм. Он отметил, что её присутствие само по себе способно успокоить рынки. После введения санкций против России в 2014 году Набиуллина сумела стабилизировать рубль, сводя к минимуму негативные последствия.

Фиона Хилл, бывший советник по России в Совете национальной безопасности США, также высказала мнение, что Набиуллина может стать посредником между Россией и мировой экономикой после окончания конфликта на Украине.

#санкции #инфляция #сербия #экономика россии #александр вучич #эльвира набиуллина #центральный банк рф #темпы роста #международное экономическое сотрудничество #устойчивость экономики
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