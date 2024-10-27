Дипломат Энрике Игнасио Феррер Виейра подчеркнул, что Аргентина заинтересована в продвижении своей сельхозтехники на российском рынке.

Российские компании начали активные переговоры с аргентинскими партнёрами по вопросам поставок вакцин для животных в Аргентину. Как сообщает ТАСС, об этом заявил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра, подчеркнув важность этой инициативы для обеих стран.

Посол отметил, что Аргентина также стремится продвигать свою сельскохозяйственную технику на российском рынке. Аргентинские компании видят большие перспективы в экспорте техники и инновационных решений для российского аграрного сектора.

Виейра уточнил, что в данный момент сотрудничество между Россией и Аргентиной в этом направлении осуществляется преимущественно на уровне частных компаний. Государственное взаимодействие, по его словам, временно заморожено на фоне политических и международных осложнений, связанных с конфликтом на Украине. Это ограничивает потенциал государственного содействия, но не препятствует развитию взаимовыгодных деловых отношений на уровне бизнеса.

Ранее посол Виейра также сообщил, что Аргентина не получила приглашения на предстоящий саммит БРИКС, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. В случае получения официального приглашения, аргентинское правительство обещает рассмотреть возможность участия, что может стать дополнительным импульсом для развития связей Аргентины с государствами-членами БРИКС, включая Россию.