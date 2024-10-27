По данным газеты, офис прокурора на Манхэттене изучает, использовался ли стейблкоин компании третьими лицами для незаконной деятельности.

Власти США запустили расследование против компании Tether, эмитента стейблкоина USDT, в поиске возможных нарушений санкционного законодательства и правил борьбы с отмыванием денег. По информации The Wall Street Journal, прокуратура Манхэттена проверяет, не использовался ли USDT в незаконных операциях, включая терроризм, наркоторговлю и кибератаки.

Прокуратура Манхэттена рассматривает возможность использования стейблкоина USDT третьими лицами для проведения незаконных операций. В центре внимания - потенциальные связи с незаконной деятельностью, наркоторговлей и хакерскими взломами. В то же время Министерство финансов США якобы обсуждает возможные санкции против Tether за содействие лицам и организациям, находящимся под американскими санкциями, в использовании USDT.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино решительно опроверг слухи о расследовании. В своем заявлении Ардоино отметил, что никакой информации о расследовании против компании в их распоряжении нет.

"WSJ просто повторяет старые слухи", — подчеркнул он.

Позже Ардоино добавил, что компания регулярно взаимодействует с правоохранительными органами, чтобы предотвращать злоупотребления USDT странами-изгоями, террористами и преступниками. По его словам, если бы Tether действительно находилась под следствием, компания об этом знала бы.

В своем блоге Tether критически отозвалась о статье WSJ, назвав ее безответственной и необоснованной. В публикации компания заявила, что журналисты делают смелые выводы, не подкрепленные подтверждениями со стороны властей или конкретными источниками.

"Это дико безответственно для WSJ публиковать материалы с необоснованными обвинениями и такой уверенностью, когда у властей нет подтверждений, а источники остаются анонимными," — заявили в Tether.

Компания Tether ранее подвергалась критике за непрозрачность в управлении резервами. Основатель компании Cyber Capital Джастин Бонс недавно снова обратил внимание на бизнес-модель Tether, выразив опасения, что она может представлять угрозу стабильности компании. Критика по поводу непрозрачности деятельности Tether вызывает параллели с коллапсом компании FTX, который оказался серьезным потрясением для криптоиндустрии.

Несмотря на споры, Tether неоднократно подчеркивала свою готовность к сотрудничеству с властями США. В октябре генеральный директор Tether заявил, что компания является "лучшим другом" американского правительства, поскольку активно поддерживает его инициативы и владеет казначейскими векселями на сумму около $98 миллиардов.

Компания сообщает, что с 2014 года сотрудничала с 145 правоохранительными органами в 40 странах, возвращая более $108,8 миллиона в USDT в рамках различных расследований. Tether подчеркивает, что стремится содействовать предотвращению злоупотреблений своим стейблкоином и активно участвует в выявлении незаконной деятельности.