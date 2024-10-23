«На этой неделе мы находимся на пороге прорыва в поддержке Украины», — сказал министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Европейский Союз продолжает активно поддерживать Украину. В рамках нового плана ЕС намерен предоставить Украине 18 миллиардов евро в виде кредита, который будет финансироваться за счет прибыли от замороженных активов России. Этот шаг был подтвержден министром финансов Германии Кристианом Линднером, который подчеркнул важность этой инициативы для укрепления экономики Украины.

На текущей неделе ожидается ключевой прорыв в поддержке Украины со стороны европейских партнёров. Министр финансов Германии заявил, что финансирование, о котором идет речь, станет важным шагом для стабилизации экономики Украины в условиях разрушений, нанесённых инфраструктуре страны.

Линднер также отметил, что высоко ценит недавнее заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая подтвердила готовность Вашингтона выделить Украине 20 миллиардов долларов. Эта поддержка станет возможной за счет активов, замороженных в рамках санкций против России. В свою очередь, это решение открывает дорогу для аналогичных мер со стороны Европейского Союза, который выделит Украине кредит в размере 18 миллиардов евро.

Поддержка Украины со стороны ЕС и США демонстрирует скоординированную стратегию западных стран по оказанию помощи Киеву. Недавние шаги со стороны Евросоюза и США подчеркивают единство международного сообщества в вопросе содействия восстановлению Украины.

Помимо ЕС и США, другие государства, входящие в «Большую семерку» (G7), также готовы внести свой вклад. Ожидается, что эти страны предоставят дополнительную финансовую помощь, что в сумме составит около 10 миллиардов евро.

Не только исполнительные органы ЕС принимают участие в поддержке Украины. Ранее Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении кредита в размере 35 миллиардов евро, также за счет прибыли от замороженных российских активов.

Замороженные активы России в ЕС и других западных странах стали важным ресурсом для финансирования помощи Украине. Речь идет о значительных суммах, которые были заблокированы в рамках санкций, введенных против России после начала СВО.