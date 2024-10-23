Все они построены в сотрудничестве с ателье Zagato и были выпущены мелкими сериями. Самый редкий из квартета — DBS GT Zagato. Таких купе было построено всего 19.

Компания Aston Martin, известная своими эксклюзивными и роскошными автомобилями, недавно объявила о продаже уникальной коллекции из четырёх редких суперкаров, созданных в сотрудничестве с итальянским ателье Zagato. Каждая модель была выпущена ограниченным тиражом.

В представленный набор входят такие модели, как Vanquish Zagato Speedster, Zagato Volante, Zagato Shooting Brake и самая редкая из всех — DBS GT Zagato. Последних было построено всего 19 экземпляров.

Самая редкая модель из коллекции — DBS GT Zagato — построена на базе DBS Superleggera. Автомобиль отличается цельной углепластиковой крышей и новыми кузовными панелями. Особое внимание привлекает радиаторная решетка с подвижными "чешуйками", которые меняют свою форму в зависимости от скорости.

Под капотом этого купе находится мощный V12 с двумя турбинами объёмом 5.2 литра, мощность которого увеличена с 725 до 770 лошадиных сил. Это делает его одним из самых мощных представителей семейства Aston Martin. В дополнение к невероятной мощности, автомобиль оснащён современными подвесками и адаптивными амортизаторами.

В линейку Vanquish Zagato входят модели Speedster, Volante и Shooting Brake, каждая из которых была выпущена ограниченным тиражом. Эти автомобили оснащены атмосферным V12 объёмом 5.9 литра, мощностью 600 лошадиных сил. Основой для них послужил предыдущий Vanquish S, однако автомобили получили новый кузов, выполненный из композитных материалов, а также усовершенствованные подвески. Vanquish Zagato Speedster, была выпущена в количестве всего 28 экземпляров.

Серия Vanquish Zagato была анонсирована в 2016 году и постепенно разрослась до четырёх моделей, включая купе, кабриолет, шутинг-брейк и спидстер. Каждая модель имеет свои особенности, но все они объединены общими чертами — роскошным дизайном, композитными панелями кузова и двухрычажной подвеской с адаптивными амортизаторами.

Vanquish Zagato Shooting Brake стоит около полумиллиона долларов, а Vanquish Zagato Speedster можно приобрести за несколько сотен тысяч долларов меньше. Однако конечная стоимость каждого автомобиля из представленного квартета будет зависеть от индивидуальных запросов коллекционеров и условий продажи.