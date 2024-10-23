Создатели отмечают, что новинка уже выступила в тестовой четырёхчасовой гонке Nürburgring Endurance Series (NLS).

Компания BMW продолжает расширять своё присутствие в автоспорте, представив новый гоночный автомобиль BMW M2 Racing. Новинка была анонсирована в рамках финала серии DTM. Этот автомобиль от подразделения BMW Motorsport создан для гонок начального уровня и уже продемонстрировал свою производительность на трассе.

В прошедший уикенд BMW M2 Racing принял участие в четырёхчасовой гонке Nürburgring Endurance Series (NLS), где успешно преодолел всю дистанцию без серьёзных проблем. За рулём автомобиля были гонщики Макс Гессе и Йенс Клингманн из команды FK Performance Motorsport Team.

Ожидается, что её официальный дебют на гоночных трассах состоится в 2026 году. Однако, прежде чем автомобиль появится в полную силу, в 2025 году запланирована обширная программа испытаний, которая поможет отладить все аспекты его работы.

Подразделение BMW Motorsport пока не делится детальными спецификациями новой модели. Однако эксперты предполагают, что BMW M2 Racing будет оснащён двигателем с мощностью, оптимизированной для начального уровня гонок. Кроме того, автомобиль, скорее всего, получит современные аэродинамические решения, улучшенные тормозные системы и усовершенствованную подвеску.