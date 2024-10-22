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MetaMask интегрировал SPACE ID для упрощения отправки активов и доступа к криптокошелькам
Запуск SPACE ID Web3 Domain Snap позволит «заменить публичный адрес кошелька на простой, безопасный и настраиваемый домен».

Недавно протокол SPACE ID и популярный криптокошелек MetaMask объявили о сотрудничестве.

Ключевым элементом нового партнерства стал запуск SPACE ID Web3 Domain Snap — решения, которое позволит пользователям заменить длинные, трудно запоминаемые адреса кошельков на более удобные доменные имена. Ранее пользователи сталкивались с проблемой 42-символьных публичных адресов, состоящих из букв и цифр, где одна ошибка могла привести к полной потере средств. Теперь достаточно будет ввести понятное имя пользователя для отправки или получения цифровых активов.

SPACE ID Web3 Domain Snap поддерживает все сети, совместимые с EVM (Ethereum Virtual Machine). Для использования нового решения пользователям необходимо добавить его через Snaps — модульное расширение для MetaMask. Это позволит легко интегрировать Web3-домены в привычный интерфейс кошелька.

По словам Кристиана Монтойи, руководителя продукта MetaMask, новая интеграция с SPACE ID поможет значительно упростить процесс отправки и получения криптовалют. Она также повысит безопасность транзакций, что является одной из ключевых задач для компании.

SPACE ID уже зарекомендовал себя как надежный партнер для крупных игроков криптоиндустрии. Среди компаний, с которыми он сотрудничает, можно выделить Binance Web3 Wallet, OKX Wallet и SafePal.

Безопасность криптокошельков является одной из главных задач, особенно на фоне роста популярности криптовалют. MetaMask активно работает над повышением безопасности своих решений. В июле компания ConsenSys, разработчик MetaMask, приобрела приложение Wallet Guard, которое помогает защищать криптовалютные активы пользователей.

До этого MetaMask также внедрил функцию умных транзакций, предназначенных для защиты пользователей от MEV-ботов (Maximal Extractable Value). Эти боты используют механизмы, позволяющие извлекать максимальную прибыль из транзакций, что может негативно сказываться на обычных пользователях.

#криптовалюты #блокчейн #интеграция #metamask #криптокошельки #evm #безопасность транзакций #snaps #space id #web3-домены
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