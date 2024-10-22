Центробанк направил предупреждение банкам и автосалонам за недобросовестные практики.

ЦБ направил строгое предупреждение банкам и автосалонам за их недобросовестные методы работы на рынке автокредитования. По результатам анализа, проведенного экспертами Банка России, было выявлено, что многие финансовые организации и дилеры навязывают покупателям дополнительные услуги по завышенным ценам. Сам договор часто составлен таким образом, что клиент оказывается в ситуации, когда он не может отказаться от этих навязанных опций.

По словам представителей Центробанка, банки и автосалоны предлагают клиентам различные консультационные услуги по страхованию, которые на деле либо не нужны, либо за них не должно взиматься отдельной платы. В ряде случаев покупателям предоставляется скидка на автомобиль, но только при условии оформления кредита или покупки дополнительных платных услуг.

Кроме того, нередки случаи, когда заемщики недостаточно информированы об условиях договора. Это приводит к тому, что люди не только переплачивают за ненужные товары и услуги, но и теряют возможность в полной мере защитить свои права с помощью действующего законодательства.

Центробанк настоятельно рекомендует банкам и дилерам воздержаться от практик навязывания услуг. Согласно закону, каждый покупатель имеет право отказаться от дополнительных услуг, приобретенных вместе с автокредитом, в течение 30 дней с момента подписания договора. Более того, потребитель может потребовать возврата средств, уплаченных за ненужные услуги.

Покупателям рекомендуется внимательно читать условия договора и самостоятельно проставлять отметки только на тех услугах, которые действительно необходимы. Клиент не обязан соглашаться на страховые услуги, предложенные автосалоном, если они не отвечают его интересам.

В случае, если автосалон или банк воспрепятствуют праву на отказ от дополнительных услуг или откажутся вернуть деньги, покупатель имеет полное право подать жалобу в Центробанк, Роспотребнадзор, Службу финансового уполномоченного или обратиться в суд, соблюдая порядок досудебного урегулирования споров.