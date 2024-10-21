В качестве основной причины изменения цены выделили повышение ставок утилизационного сбора в России.

С 22 октября 2024 года стоимость модели Forthing T5 в России вырастет на 100 000 рублей. Это изменение цены запланировано и связано с последними изменениями на рынке.

В официальном представительстве бренда Forthing в России подтвердили, что рекомендованная розничная цена паркетника увеличится до 2 050 000 рублей. В данный момент цена на Forthing T5 в дилерских центрах составляет 1 950 000 рублей. Основной причиной изменения цен является повышение утилизационного сбора, которое вступило в силу 1 октября 2024 года. Для автомобилей с двигателями объемом 1-2 литра утилизационный сбор увеличился на 255 600 рублей.

Автомобили Forthing T5 производятся на заводе в Калининграде. Локализованная сборка позволяет компании иметь полный контроль над стоимостью модели на российском рынке, что делает ее более доступной для покупателей.

Официальный представитель марки активно работает над созданием оптимального прайс-листа. В начале 2024 года планировалось установить цену на кроссоверы в 2 300 000 рублей, но увеличение объемов поставок комплектующих для сборки дало возможность снизить стоимость.

Выпуск модели T5 состоялся в сентябре 2024 года, и она быстро завоевала популярность, став бестселлером в линейке бренда. Все комплектации автомобиля оснащены 1.5-литровым бензиновым турбодвигателем 4J15T, который развивает мощность в 144 л.с. Этот силовой агрегат разработан с использованием технологий Mitsubishi и работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроссовер Forthing T5 предлагает богатый набор опций, включая систему бесключевого доступа, электропривод багажной двери и камеру заднего вида. Кроме того, автомобиль оборудован датчиками парковки, видеорегистратором и акустической системой с шестью динамиками.