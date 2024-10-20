«Мы намерены убедиться, что вознаградим наших самых ранних пользователей. Все заработанные средства реинвестируются обратно в платформу. Мы хотим создать нечто такое же большое, как Binance — даже больше», — сказали представители Pump.fun в ходе трансляции в X Spaces.

Платформа для запуска мем-токенов Pump.fun, функционирующая на блокчейне Solana, активно готовится к расширению своих возможностей. В будущем команда проекта планирует запустить нативный токен, который должен стать важным этапом в развитии экосистемы.

На текущий момент команда Pump.fun не предоставила точных сроков запуска нативного токена, однако уже известны некоторые детали. По словам представителей платформы, все доходы от проекта реинвестируются обратно в развитие.

«Мы намерены вознаградить наших самых ранних пользователей», — заявили представители платформы в ходе трансляции в X Spaces.

Команда Pump.fun также обозначила свои амбициозные цели:

«Мы хотим создать нечто такое же большое, как Binance — даже больше».

Одним из недавних анонсов платформы стал запуск торгового терминала Pump Advanced, ориентированного на опытных трейдеров и активных участников сообщества. Этот инструмент предлагает целый ряд расширенных функций, таких как:

Подробные графики и статистика топовых держателей мем-токенов;

Расширенные фильтры для поиска и анализа токенов;

Социальная активность, позволяющая отслеживать влияние на рынок в режиме реального времени.

Важно отметить, что в первый месяц использования Pump Advanced пользователям будет предоставлена возможность торговать без комиссий.

Несмотря на оптимистичные планы, платформа Pump.fun столкнулась с рядом вызовов. В сентябре 2023 года на фоне снижения интереса к мем-токенам общая сумма комиссий, уплачиваемых в сети Solana, достигла шестимесячного минимума. Этот факт отражает временный спад активности как на платформе, так и в экосистеме Solana в целом.

Однако специалисты отмечают, что такие падения интереса могут быть циклическими, и многие успешные проекты переживали подобные фазы, чтобы затем выйти на новый уровень развития.

С момента запуска Pump.fun специалисты зафиксировали выпуск более 2 миллионов мем-токенов на платформе. Однако лишь 89 из них (0,0045%) смогли достичь капитализации свыше $1 млн. Этот показатель демонстрирует, что далеко не все мем-токены на платформе обладают значимой рыночной стоимостью, что является обычным явлением в сегменте мем-токенов.