Сейчас построенное на базе протокола пространство больше похоже на 34 разных блокчейна, отметил программист.

На Shanghai Blockchain Week 2024 соучредитель Ethereum Виталик Бутерин выделил ключевую проблему сети — отсутствие единой экосистемы. Бутерин подчеркнул, что нынешнее пространство, построенное на базе протокола, скорее напоминает 34 отдельных блокчейна, чем целостную сеть. Этот фрагментированный подход создает множество проблем для дальнейшего развития и использования Ethereum.

Бутерин обозначил несколько важнейших долгосрочных целей для улучшения сети Ethereum. Среди них:

Увеличение пропускной способности сети до более чем 100 000 транзакций в секунду (TPS) с помощью решений второго уровня.

Завершение транзакций между любыми цепочками за две секунды.

Создание унифицированного интерфейса для пользователей и разработчиков.

Кроме того, Бутерин упомянул важные задачи по улучшению Ethereum Virtual Machine (EVM) и усилению безопасности ссылок между цепочками.

В ранее опубликованном эссе Бутерин также затронул важность поддержки соло-стейкинга, который способствует ускорению обработки транзакций и укреплению защиты сети. Соло-стейкинг позволяет отдельным пользователям участвовать в процессе подтверждения транзакций, что повышает децентрализацию и безопасность сети.

Однако на фоне общего спада активности в сети Ethereum совокупный доход стейкеров значительно сократился. По данным аналитиков The Block, в сентябре доход стейкеров составил $174 млн, что на 30% меньше пикового значения в марте — $247 млн.

Одним из ключевых факторов снижения доходов стейкеров стало уменьшение объемов транзакционных сборов. В сентябре 2024 года объем сборов составил $35,5 млн, тогда как в марте этот показатель достигал $62,4 млн. Несмотря на это, число валидаторов продолжает расти, что является позитивным сигналом для дальнейшего развития сети. На момент сентября 2024 года в сети насчитывалось 1,09 млн валидаторов.

Сжигание части комиссий Ethereum, запущенное в рамках дефляционного механизма, продолжает работать, однако эксперты отмечают появление признаков замедления этого процесса. После хардфорка The Merge годовой темп сокращения предложения монет составил -0,06%, что означало изъятие из обращения 861 000 ETH.

Самый высокий уровень сжигания был зафиксирован 5 апреля 2024 года на уровне -0,38%, но с тех пор эта цифра начала снижаться. Важным событием стало внедрение EIP-4844 в ходе мартовского хардфорка Dencun, который значительно сократил размер сборов для решений второго уровня (L2), особенно на базе технологии Rollups. Это, в свою очередь, также повлияло на процесс сжигания монет.

В сентябре участник сообщества Ethereum под ником Cygaar предложил решение для увеличения темпов сжигания ETH. Однако его предложение вызвало разногласия в сообществе.