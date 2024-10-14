Эквивалентно примерно $636 000.

Сооснователь Ethereum, Виталик Бутерин, недавно привлек внимание криптовалютного сообщества после того, как продал мем-токены на общую сумму 257,1 ETH, что эквивалентно примерно $636 000. Это событие было отмечено аналитиками Lookonchain и вызвало активные обсуждения.

Среди проданных Бутериным активов находятся следующие мем-токены:

330 000 MSTR за 114,1 ETH (~$282 000);

14 млн POPCAT за 74,99 ETH (~$186 000);

14 млрд ITO за 36,55 ETH (~$90 000);

1,05 млн ETH6900 за 15,37 ETH (~$38 000);

50,53 млрд SATO за 11,34 ETH (~$28 000);

10 млрд MILO за 4,77 ETH (~$12 000).

Интересно отметить, что это не первый случай продажи токенов Бутериным. В октябре 2023 года он продал 10 миллиардов мем-токенов MOODENG за 308,7 ETH, что на тот момент соответствовало $765 576. Тогда часть полученных средств — 260,15 ETH — была направлена на благотворительность.









Не секрет, что Виталик Бутерин активно поддерживает социально значимые проекты и благотворительные инициативы. Его пожертвования на защиту разработчиков Tornado Cash и недавняя продажа MOODENG в пользу благотворительных целей подчеркивают его стремление использовать свои активы для помощи сообществу.

Если рассматривать продажи мем-токенов с этой точки зрения, можно предположить, что и текущая сделка могла быть связана с благотворительностью. Тем не менее, это только предположение, и на данный момент точных данных об использовании этих средств нет.