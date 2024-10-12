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Процессор MediaTek Dimensity может появиться в Galaxy S25 FE вместо Galaxy S25
Всё началось со слуха, который предполагал, что Samsung планирует презентовать чипсет MediaTek в своей флагманской линейке смартфонов.

Путаница вокруг процессоров, которые будут использоваться в флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S25, продолжает расти. Всё началось с того, что появились слухи о возможном использовании чипсетов от MediaTek в этой линейке.

После первых слухов появилась информация, что только топовая модель — Galaxy S25 Ultra — будет оснащена новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 4 или его более продвинутой версией, Snapdragon 8 Elite. Слухи также указывали на отказ Samsung от собственного процессора Exynos 2500, причиной чего стала низкая производительность и нестабильный выход готовой продукции. Ожидалось, что стандартные модели Galaxy S25 и S25+ получат чипсет MediaTek Dimensity, возможно, Dimensity 9400.

Однако последние утечки внесли ещё больше неопределённости. Согласно данным от источника с ником Jukanlosreve, опубликованным в социальных сетях, Samsung и MediaTek приняли решение установить процессор Dimensity в модель Galaxy S25 FE, а не в базовые версии Galaxy S25 и S25+. Это стало неожиданностью, ведь FE-версии традиционно представляют собой упрощённые версии флагманов, сохраняя лишь основные характеристики.

Модели серии FE (Fan Edition) обычно включают в себя лучшие черты стандартных и премиальных версий флагманских устройств, но при этом предлагают их по более доступной цене. Ожидается, что Galaxy S25 FE будет выпущен к концу 2025 года.

Некоторые отчёты утверждают, что основная причина отказа Samsung от использования Exynos 2500 в линейке Galaxy S25 кроется в низком уровне выхода годных чипов. Кроме того, есть информация, что компания планирует временно отказаться от установки процессоров Exynos в свои флагманские устройства, пока чипы не достигнут необходимого уровня конкурентоспособности. Это разумный шаг с учётом того, что флагманские смартфоны должны демонстрировать исключительную производительность, и если Exynos не готов к этому, решение заменить его на проверенные процессоры от MediaTek выглядит логичным.

В свете этого Samsung, возможно, не хочет рисковать своей репутацией, выпуская продукт с недоработанным процессором. MediaTek Dimensity, который, вероятно, будет установлен в Galaxy S25 FE, уже зарекомендовал себя как надёжный чипсет, способный обеспечить высокую производительность при относительно низкой стоимости.

Интересно, что Samsung предполагает выпустить около 22 миллионов единиц серии Galaxy S25. Наибольшие ожидания связаны с моделью Galaxy S25 Ultra, которая станет главным устройством в линейке. Планируется, что 11 миллионов единиц этой модели поступят на рынок.

#процессоры #mediatek #exynos #snapdragon 8 gen 4 #флагман #dimensity #утечки #galaxy s25 ultra #samsung galaxy s25 #galaxy s25 fe
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