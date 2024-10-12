Издания доступны в цифровом и физическом виде. SEGA заключила партнёрство с Limited Run Games для выпуска коробочных наборов, которые подписаны Yakuza (от 0 до 6).

SEGA продолжает радовать поклонников серии Yakuza, предлагая уникальные коллекционные издания в физическом и цифровом формате. Партнёрство с Limited Run Games открыло новые возможности для фанатов, которые теперь могут приобрести эксклюзивные коробочные наборы, охватывающие игры от Yakuza 0 до Yakuza 6.

Серия Yakuza всегда имела преданных поклонников, и теперь они могут выбрать между цифровыми и физическими изданиями игр. Цифровая версия предлагает мгновенный доступ к играм через платформу Steam, а физические копии — это возможность не только поиграть, но и стать владельцем эксклюзивных коллекционных предметов.

Limited Run Games известны своим вниманием к деталям, и коллекционные издания Yakuza не стали исключением. Поклонники могут выбрать между стандартной версией и классическим изданием, в зависимости от их предпочтений.

Цена стандартного издания Yakuza: 34,99 долларов США. Цена классического издания Yakuza: 74,99 долларов США.

Классическое издание предлагает более насыщенный комплект для истинных фанатов серии. В набор входит:

Физическая копия игры или ключ для Steam;

Эксклюзивная коробка с глянцевым дизайном;

Оригинальный саундтрек игры;

Коллекционная акриловая подставка;

Карточки персонажей с уникальными изображениями;

Кольцо для ключей с логотипом Yakuza.

Издание Ars Technica ранее опубликовало исследование, проведённое Уильямом Фолкманном, которое затронуло тему взлома игр после их релиза. Однако исследователи отметили, что отсутствие точных данных о продажах затрудняет анализ популярности большинства игр, включая тайтлы, выпущенные SEGA. Тем не менее, рост популярности коллекционных изданий говорит о том, что интерес к таким продуктам только увеличивается.