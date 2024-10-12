Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция сортировки чатов по папкам. Утверждалось, что соответствующий ярлык появится на экране информации о диалоге.

Мессенджер WhatsApp готовится к внедрению новой функции, которая значительно облегчит управление чатами и контактами. Согласно данным, предоставленным WABetaInfo, пользователи смогут сортировать свои чаты и добавлять их в папки непосредственно на экране диалогов.

Согласно информации от WABetaInfo, пользователи смогут создавать списки контактов и групповых чатов прямо на экране диалогов. Это позволит более эффективно управлять общением, особенно если у пользователя много активных переписок. Теперь не нужно будет тратить время на долгие поиски нужного чата, так как все они будут аккуратно рассортированы по тематическим папкам.

«Ранее мы объявили о возможности добавлять людей и группы в списки прямо с экрана информации о диалоге», — отмечают эксперты. Новая функция станет продолжением этого улучшения и позволит пользователям легче организовывать свои списки контактов и групп. Теперь ярлык для добавления чатов будет встроен в интерфейс приложения, что существенно ускорит доступ к нужным контактам и перепискам.

Основная цель обновления — сделать интерфейс WhatsApp еще более интуитивно понятным. Нововведение с ярлыком позволит пользователям быстрее добавлять чаты в списки и папки, не переходя в дополнительные меню. Это особенно полезно для тех, у кого большое количество активных чатов — деловые, личные, семейные и групповые беседы смогут быть разделены по категориям.

Интеграция этой функции станет большим шагом вперед для WhatsApp, учитывая, что многие конкуренты уже предлагают подобные возможности.

В данный момент функция добавления чатов в папки через новый ярлык находится на стадии разработки. Ожидается, что она будет доступна в одном из будущих обновлений приложения для устройств на базе Android. Пока точной даты релиза не сообщается, но эксперты уверены, что данное обновление станет доступным в ближайшие месяцы.