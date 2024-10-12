В отличие от роботизированной собаки Sony Aibo, которая может следовать за хозяином повсюду, Moflin предназначен для тактильной связи, которая будет выражаться через уникальные звуки и движения.

Casio объявила о начале предварительных заказов на своего нового роботизированного питомца по имени Moflin. Этот уникальный гаджет сочетает в себе черты хомяка и трибблов из Star Trek, предлагая пользователям новый уровень взаимодействия с технологиями. В отличие от традиционных роботизированных домашних животных, таких как Sony Aibo, Moflin ориентирован на тактильную связь и эмоциональное взаимодействие, выражаемое через специальные звуки и движения.

Разработка Moflin стала возможной благодаря сотрудничеству Casio с японским стартапом Vanguard Industries. Модель уже доступна для предварительного заказа по цене $400, а стартовые продажи запланированы на 7 ноября.

Casio также предлагает уникальную подписку Club Moflin за $45 в год. Подписка включает в себя различные услуги, такие как скидки на ремонт, чистку и полную замену меха питомца.

Moflin позиционируется как компаньон, способствующий эмоциональной поддержке. Он может стать настоящим инструментом для улучшения психического здоровья, подобно робокоту Qoobo. При удерживании на руках Moflin реагирует на тактильные ощущения, имитируя объятия с помощью движений головы и тела.

Одной из уникальных особенностей Moflin является его способность учиться. Со временем робот будет распознавать голос своего владельца и реагировать на него уникальными звуками и движениями. Moflin сможет развивать собственные симулированные чувства и личность.

При регулярном общении с Moflin вы заметите, что он проявляет счастье и спокойствие. Однако, если его игнорировать, он может стать напряженным и грустным. Несмотря на это, важно отметить, что эмоции робота ограничены, и их состояние можно оценить только через специальное приложение.





Приложение для Moflin не только позволяет следить за состоянием питомца, но и управлять его звуками. Пользователи могут регулировать громкость издаваемых роботами звуков.

Интересной особенностью Moflin является способ его зарядки. Робот не подключается через USB-кабель, а использует специальную кровать, на которой спит. Casio утверждает, что полного заряда хватает примерно на пять часов работы. Три с половиной часа зарядки достаточно для полного восстановления аккумулятора.