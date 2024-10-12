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Платформа Steam внесла корректировки в процесс покупки игр
Теперь платформа предупреждает пользователей, что они покупают не саму игру, а лишь лицензию на ее использование. Однако, платформа Valve работала так все время, а переформулировка связана с новым законом Калифорнии, который вступит в силу в 2025 году.

Платформа Steam внесла корректировки в процесс покупки игр, предупреждая пользователей, что они покупают не саму игру, а лишь лицензию на ее использование. Это изменение связано с новым законодательством Калифорнии, которое вступит в силу в 2025 году. Однако сама платформа Valve всегда функционировала подобным образом, и новая формулировка направлена на то, чтобы соответствовать требованиям закона AB 2426.

Согласно закону AB 2426, цифровые магазины обязаны чётко информировать своих клиентов о том, что при приобретении цифрового контента они получают только лицензию, которая может быть в будущем отозвана. Компании, которые не будут соблюдать это требование, рискуют получить штрафы за введение покупателей в заблуждение и ложную рекламу.

Закон был принят на фоне растущего числа случаев, когда пользователи теряли доступ к играм из-за закрытия серверов или других непредвиденных обстоятельств. Одним из ярких примеров стала ситуация с Ubisoft, когда компания удалила игру The Crew из библиотек игроков после того, как были отключены серверы, поддерживающие эту игру.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций и недоразумений в будущем, Steam теперь выводит новое предупреждение на этапе оформления заказа. Это предупреждение информирует покупателей о том, что они покупают лицензию на игру, а не саму игру. Дополнительно, платформа ссылается на условия подписки Steam, чтобы пользователи могли ознакомиться с правилами и понять, как работает покупка цифрового контента.

Многие пользователи, покупая игры через платформы, такие как Steam, часто не задумываются о том, что на самом деле они получают лишь лицензию на использование продукта, а не его полноценное владение. Лицензия может быть отозвана или изменена, особенно если игра больше не поддерживается разработчиком или издателем. Это делает новый закон AB 2426 особенно важным для защиты прав потребителей в цифровом пространстве.

#ubisoft #steam #защита прав потребителей #покупка игр #цифровой контент #закон ab 2426 #лицензия на игру #отзыв лицензии #условия использования #цифровые магазины
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Steam вводит сообщение о приобретении лицензии, а не собственности на цифровой контент
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