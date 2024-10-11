Пока это всего лишь дизайн-исследование, но если найдется клиент, кто захочет такое реализовать, то ему с радостью пойдут навстречу.

Немецкие тюнеры из delta4x4 взялись за задачу — превратить Ferrari Purosangue в полноценный внедорожник.

Тюнинг-ателье delta4x4 давно известно своими экспериментами с автомобилями, которые изначально не предназначены для бездорожья. В их портфолио можно найти такие проекты, как Tesla Model Y, адаптированная для геометрического прохождения сложных маршрутов, и Rolls-Royce Cullinan, превращенный в настоящий оверлендер. Теперь же в их поле зрения попал Ferrari Purosangue — автомобиль, который немцы переименовали в Fuoristrada (с итальянского — внедорожник).

Пока что этот проект находится на стадии концепта, но если найдется клиент, готовый воплотить идею в жизнь, тюнеры с радостью приступят к реализации.

Конверсия Ferrari Purosangue во внедорожник включает в себя целый ряд технических изменений. Среди них:

Лифт-комплект подвески — для увеличения дорожного просвета и улучшения проходимости.

Колеса с вседорожными шинами и системой бедлоков для обеспечения устойчивости на сложных трассах.

Расширители колесных арок, которые позволят устанавливать более крупные колеса.

Дополнительная светотехника, необходимая для ночных поездок по бездорожью.

Экспедиционный багажник, установленный на крыше, с местом для палатки и канистр.

Запасное колесо, закрепленное на задней двери.

Эти модификации помогут адаптировать Ferrari Purosangue к условиям бездорожья, хотя ожидать от него полной проходимости специализированных внедорожников не стоит. Это скорее экспериментальный оверлендер, чем полноценный внедорожник.

Под капотом Ferrari Purosangue скрывается атмосферный двигатель V12 объемом 6,5 литров, который выдает 725 лошадиных сил и 716 Нм крутящего момента. Этот мощный агрегат работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод у автомобиля полный.

Система полного привода 4RM-S, ранее установленная на Ferrari GTC4Lusso, была дополнена полноуправляемым шасси от 812 Competizione и уникальными алгоритмами работы, разработанными для Ferrari SF90 Stradale.