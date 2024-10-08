Решение судьи Джеймса Донато в суде в Калифорнии является наиболее значимым результатом антимонопольного иска Epic Games против Google, который был начен в 2020 году.

Американский судья издал постоянное постановление, согласно которому компания Google будет обязана предложить пользователям Android альтернативы для скачивания приложений, помимо магазина Google Play.

Google теперь запрещено выплачивать компаниям вознаграждения или делиться доходами за отказ от конкуренции с её магазином приложений. Это решение стало важным итогом антимонопольного иска Epic Games против Google, начавшегося в 2020 году. Иск касался обвинений в том, что Google платила производителям смартфонов на базе Android за отказ от разработки альтернативных магазинов приложений.

Акции Alphabet, материнской компании Google, упали более чем на 2% после объявления решения.

Это постановление может серьёзно изменить долю рынка, принадлежащую разработчикам. На сегодняшний день магазины приложений Google и Apple забирают от 15% до 30% от общего объёма продаж популярных приложений. Новые ограничения могут позволить разработчикам обходить правила и комиссии Google Play, сохраняя больше дохода.

По данным Sensor Tower, пользователи потратили на приложения 124 миллиарда долларов в 2023 году. Ожидается, что этот рынок продолжит расти, и изменения в правилах Google Play могут предоставить разработчикам более выгодные условия для распространения своих продуктов.

Согласно новому постановлению, начиная с ноября текущего года и на протяжении трёх лет, Google обязана соблюдать следующие ограничения:

Запрет на выплату средств за эксклюзивный запуск приложений в Google Play.

Запрет на выплаты за отказ конкурировать с Google Play.

Запрет на оплату за предустановку Google Play на новые устройства.

Разработчики приложений могут использовать сторонние системы оплаты, а также информировать пользователей о более выгодных предложениях на своих веб-сайтах (ранее Google забирала от 15% до 30% с покупок внутри приложений).

Google обязана разрешить доступ сторонним магазинам приложений к каталогу Google Play.

В Google Play должны появиться сторонние магазины приложений для Android.

Для контроля соблюдения новых правил Epic Games и Google создадут комитет из трёх человек, который будет рассматривать технические вопросы, связанные с выполнением постановлений.

Epic Games уже добилась успеха в судебных разбирательствах с Google в конце прошлого года, и новые требования к Google являются результатом этого процесса. Однако в аналогичном иске против Apple, Epic Games потерпела поражение. Судебный процесс с Apple был решён судьёй, в то время как дело против Google рассматривалось присяжными.

Epic Games, известная такими играми, как «Fortnite», монетизируемая через покупки внутриигровых предметов, бросила вызов Google и Apple в 2020 году. Разработчики пытались предложить пользователям более дешёвые способы покупки игровой валюты, обойдя правила магазинов приложений, что и привело к судебным искам.