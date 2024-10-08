Скоро появятся новые Macbook Pro, iMac и Mac mini.

Компания Apple снова готовится удивить своих поклонников. В конце октября ожидается анонс нескольких устройств, оснащённых новейшими процессорами M4, а их выход на рынок, по прогнозам, состоится уже 1 ноября. В числе новинок – обновлённые MacBook Pro, iMac, Mac mini и, возможно, iPad mini 7.

По информации от известного аналитика Марка Гурмана, Apple планирует представить как бюджетные, так и топовые модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов. Все модели будут оснащены новейшим процессором M4, который уже используется в последних iPad Pro. Ожидается, что новые MacBook Pro также получат улучшенные mini-LED дисплеи, обеспечивающие более яркое и контрастное изображение.

Среди устройств, которые могут быть представлены в конце октября, особое внимание привлекает Mac mini. Гурман утверждает, что обновлённая версия получит процессоры M4 и M4 Pro, что значительно увеличит производительность устройства. Важным изменением станет редизайн Mac mini, который не менялся с 2010 года. Теперь устройство будет больше напоминать iPad Pro в алюминиевом корпусе и станет немного выше, чем приставка Apple TV.

Изменения коснутся и портов: новый Mac mini полностью откажется от USB-A в пользу USB-C. Модели с чипом M4 будут оснащены тремя портами USB-C, HDMI-разъёмом и новым блоком питания. В более мощной версии с M4 Pro количество USB-C портов увеличится до пяти, причём два будут расположены на передней панели. Кроме того, Mac mini сохранит Ethernet-порт, HDMI и разъём для наушников.

Хотя обновлённый iMac не получит такого кардинального редизайна, как Mac mini, он будет оснащён чипом M4, что сделает его ещё более мощным и производительным. Также ожидается, что Apple обновит свои Magic-аксессуары, переведя их на USB-C, отказавшись от устаревших Lightning-портов.

Важно отметить, что Apple, возможно, уже устранила проблему с дисплеями, которая затронула пользователей M1 iMac. Многие владельцы iMac с M1 и некоторых моделей с M3 жаловались на сбои после окончания гарантийного срока.

Одним из долгожданных устройств является iPad mini 7. Хотя Гурман не раскрыл деталей о том, какой чип будет использоваться в новой модели, многие ожидают, что планшет будет оснащён процессором M2, как и последние версии iPad Air.

Ещё одним значимым нововведением от Apple станет увеличение объёма оперативной памяти в стандартных конфигурациях новых Mac. Если ранее базовые модели поставлялись с 8 ГБ ОЗУ, то теперь стандартом станут 16 ГБ. Это решение связано с растущими требованиями новых технологий, в том числе Apple Intelligence.

По словам Гурмана, в начале следующего года Apple планирует выпустить новый iPhone SE. Этот смартфон лишится кнопки "Домой" в пользу технологии Face ID, а также получит OLED-дисплей и поддержку Apple Intelligence.