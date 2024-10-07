Но Лаборатория JFS, поддерживаемая китайским правительством компания, отказывается раскрывать какие-либо спецификации.

Развитие кремниево-фотонных технологий в последние годы стало важным шагом в мире высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (ИИ). Китайская компания JFS Laboratory, поддерживаемая правительством, разработала первый кремниево-фотонный чип в стране, что подчеркивает возрастающую роль Китая в этих инновационных областях. Согласно информации от South China Morning Post, этот чип обладает потенциалом изменить традиционные чипы с медными интерфейсами за счет лазерных технологий ввода-вывода, особенно в приложениях с высокими требованиями, таких как ИИ и HPC.

Чипы с лазерными интерфейсами могут предложить значительные преимущества перед медными аналогами, особенно в сферах, где требуется высокая производительность. Хотя конкретные технические характеристики нового чипа пока не разглашаются, известно, что JFS Laboratory базируется в Ухане и была основана в 2021 году с финансовой поддержкой правительства в размере 8,2 миллиарда юаней ($1,2 миллиарда). За три года компания успешно интегрировала лазерный источник света в кремниевый чип.

Технология кремниевой фотоники решает ключевые проблемы, связанные с традиционными медными интерфейсами, обеспечивая улучшенные показатели пропускной способности, задержки и энергоэффективности.

Особенно важным аспектом является масштабируемость. В условиях санкций против Китая и ограничений на производство высокопроизводительных процессоров для ИИ и HPC, таких как Nvidia H100 и AMD Instinct MI300, кремниевая фотоника предлагает решение. Она позволяет увеличивать вычислительную мощность, не увеличивая энергопотребление, что особенно критично для гипермасштабируемых центров обработки данных.